В Грузии арестована активистка, облившая краской икону со Сталиным

В Тбилиси городской суд назначил пять суток ареста активистке Нате Перадзе, которая ранее в кафедральном соборе Святой Троицы облила краской икону Матроны Московской с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

На Перадзе после этого инцидента, произошедшего 9 января, завели административное дело по обвинению в мелком хулиганстве. Сама активистка не присутствовала на судебном заседании. Её задержали в собственном доме. Перадзе отметила, что планирует обжаловать решение об аресте, сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

Изображение Сталина на фрагменте иконы в Соборе Святой Троицы заметили прихожане, после чего часть общества выступила категорически против размещения подобной работы в главном соборе Тбилиси.

Патриархия Грузии обратилась к дарителям иконы Матроны Московской с просьбой изменить ту её часть, на которой изображена встреча святой со Сталиным. Просьбу связали с тем, что встреча Матроны со Сталиным не включена в канонический текст жития святой. Вместо Сталина на иконе, предположительно, появится женщина, излечившаяся от рака.

Икону в дар собору передала пророссийская партия "Альянс патриотов". Образ находится там уже несколько месяцев.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после того, как изображение облили краской, говорил журналистам, что осквернение иконы стало продолжением кампании радикальной оппозиции по очернению Грузинской православной церкви. "На самом деле эти наши псевдолибералы являются большевиками с маузерами, которые желают снести купола с нашей Церкви", - настаивал тогда Папуашвили.

В правящей партии "Грузинская мечта", которую оппозиция обвиняет в потакании России, заявили, что планируют ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов.