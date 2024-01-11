Церковь в Грузии просит изменить икону, где есть фрагмент со Сталиным

Патриархия Грузии обратилась к дарителям иконы Матроны Московской с просьбой изменить ту её часть, на которой изображена встреча святой с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Как отметили в пресс-службе патриархии, если даритель не изменит этот фрагмент, то это сделает сама церковь. Просьбу переписать икону связали с тем, что встреча Матроны со Сталиным не включена в канонический текст жития святой.

"Поскольку встреча Сталина со святой Матроной из-за недостатка доказательств не включена в канонический текст её жития и не признана Русской православной церковью, которая её канонизировала и провела специальное исследование по этому вопросу, то необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие детали, связанные с иконографией", - приводит в четверг заявление патриархии Грузинская служба Радио Свобода.

Икону, как следует из сообщения, передала в дар собору Святой Троицы в Тбилиси пророссийская партия "Альянс патриотов". Образ находится в соборе уже несколько месяцев.

Внимание на икону обратили в январе, после того как исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Гиорги Канделаки опубликовал видео из храма. Вскоре стало известно, что икону Матроны Московской облили синей краской. Кто это сделал, неизвестно, отмечает "Медуза".

Участники пророссийского движения Alt-Info обвинили в вандализме активистку Нату Перадзе, которая опубликовала ролик с испачканной краской иконой. Возле дома Перадзе провели митинг.