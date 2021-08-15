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В Грузии оппозиция обеспокоена "секретным" договором с Минском

Хатия Деканоидзе

В Грузии в воскресенье одна из лидеров партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение Грузии" (ЕНДГ) Хатия Деканоидзе заявила журналистам, что недавно вступило в силу "секретное" соглашение "О сотрудничестве между Комитетом госбезопасности республики Беларусь и Службой государственной безопасности Грузии".

Деканоидзе, занимавшая в прошлом пост главы Национальной полиции Украины, сослалась на информацию от официальных источников в Минске.

Упомянутый ею документ предусматривает сотрудничество по линии спецслужб в обеспечении государственной безопасности двух стран. В том числе, наряду с борьбой против киберпреступности, распространением оружия массового поражения, терроризма и коррупции, соглашение предполагает оказание оперативного, технического и иного содействия в пресечении преступлений против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.

Хатия Деканоидзе и другие грузинские оппозиционеры убеждены в том, что "позорная", по их словам, договорённость призвана вовлечь Грузию в репрессии, осуществляемые режимом Александра Лукашенко против своих оппонентов как в самой Беларуси, так и в других странах.

Лидер партии "Дроа" ("Пора, наконец!") Елена Хоштария обвинила грузинские власти в "легитимации страшного и незаконного режима Лукашенко", который, по словам Хоштария, не только "ответственен за пытки и убийства оппозиционеров" в самой Беларуси, но упомянутым соглашением уже "угрожает жизни белорусских оппозиционеров, ищущих убежища в Грузии".

Корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе отмечает, что соглашение было подписано в Минске ещё в 2016 году, но вступило в силу лишь 1 августа этого года. Директор департамента прессы и информации СГБ Грузии Нуца Абашидзе сообщила в интервью журналисту Радио Свобода, что документ с грузинской стороны подписал тогдашний глава Службы Вахтанг Гомелаури, занимающий сейчас пост министра внутренних дел. "Соглашение вступило в силу лишь пять лет спустя, поскольку всё это время проходило внутригосударственные процедуры", - объяснила официальный представитель СГБ. Она отвергла обвинения оппозиции о возможной экстрадиции в Минск белорусских оппозиционеров, живущих в Грузии отметив, что такие формы сотрудничества "договорённостью не предусмотрены".

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Тем временем, обнародование информации о вступлении в силу соглашения между СГБ Грузии и КГБ Беларуси вызвало острую реакцию среди европейских политиков. В частности, депутат Европарламента Виола Фон Крамон назвала произошедшее "опасным случаем" и публично задалась вопросом: "Почему грузинские власти имплементируют соглашение пятилетней давности в момент, когда весь мир прекратил сотрудничество с Беларусью?".

Обвинения белорусской оппозиции и руководства западных стран в серьёзных нарушениях прав человека официальный Минск отвергает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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