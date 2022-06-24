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В Грузии оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку

Акция в Тбилиси в поддержку евроинтеграции 24 июня

В Грузии оппозиция выдвинула руководству страны ультиматум, дав ему на исполнение своих требований неделю.

Если правительство правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Гарибашвили не подаст в отставку в течение недели, то 3 июля в центре Тбилиси оппозиция разобьёт палаточный городок и начнёт бессрочный митинг с требованием формирования "правительства национального согласия".

Об этом было объявлено 24 июня у здания грузинского парламента, в ходе очередного митинга оппозиционных сил. "Интерфакс" передаёт, что акция была многотысячной. Лидер неправительственной организации "Сирцхвилия" (Позор) Шота Дигмелашвили заявил, что власти "провалили процесс Евроинтеграции", в результате чего, ЕС не предоставил стране статус кандидата в члены Европейского Союза.

Оппозиция убеждена, что главным препятствием на пути Грузии в Европу является основатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили. В связи с этим основным требованием будущего митинга станет исключение из общественно-политической жизни олигархов. А в новое правительство "Национального согласия", по утверждению организаторов митинга, войдут "не политики, а профессионалы". Это "техническое" правительство должно выполнить все требования ЕС и подготовить страну к внеочередным выборам, отмечает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Днём в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на специальном брифинге, что его правительство выполнит все требования ЕС, но ничего не сказал об освобождении экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок за превышение служебных полномочий, а также медиаменеджера Ники Гварамия, которых оппозиция считает политзаключёнными.

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