Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, вышел на свободу в Грузии под подписку о невыезде. Об этом пишут Настоящее время и "Медуза" (признаны иностранными агентами). Кочеткова освободили, поскольку истек предельный срок содержания под стражей — в Грузии он составляет девять месяцев.

Кочетков был задержан в Грузии не позднее мая 2020 года По версии российских следователей, он мог быть причастен к поджогу машины следователя Евгении Шишкиной. Также он мог собирать информацию о передвижениях Шишкиной и докладывать об этом предполагаемому организатору убийства.

После задержания Кочеткова в Грузии официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что начата процедура его экстрадиции в Россию. Адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили это отрицал. На каком этапе в настоящий момент находится рассмотрение запроса России об экстрадиции, неизвестно.

Следователь МВД Евгения Шишкина была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года. Исполнитель и посредник убийства уже отбывают сроки в колониях.

Следствие считает, что заказчиком убийства был хакер Ярослав Сумбаев: посредника и исполнителя он нашел в даркнете, говорится в материалах уголовного дела. Мотивом убийства могла быть месть: с 2013 года следователь занималась делом о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17,5 миллиона рублей. По этому делу 31-летний Сумбаев проходит обвиняемым. В сентябре 2019 года Сумбаева экстрадировали из Грузии.