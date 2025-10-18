Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Грузии прошли обыски в домах бывших премьера и главы контрразведки

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили

Служба государственной безопасности Грузии на брифинге в субботу сообщила об изъятии 7 миллионов долларов наличными в результате обысков в домах бывшего её бывшего главы Григола Лилуашвили, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними чиновников.

Обыски прошли 17 октября одновременно в 24 квартирах и жилых домах по всей стране, сообщает сообщает "Эхо Кавказа". В операции участвовали около 230 сотрудников прокуратуры и Службы государственной безопасности. О возбуждении уголовных дел не сообщалось, у кого именно изъяли деньги также не говорится.

На брифинге в СГБ было сказано, что сотрудники следственных подразделений спецслужбы и Генеральной прокуратуры изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денег. Других подробностей дела нет.

  • Гарибашвили руководил правительством Грузии два раза, в 2013 — 2015 и 2021 — 2024 годах. Он был министром полиции и министром обороны в двух разных правительствах. До апреля он был председателем правящей в стране партии "Грузинская мечта". Весной он заявил, что покидает партию и уходит из политики.
  • Лилуашвили покинул пост в СГБ тоже в начале апреля, он член правящей партии.
  • Пархаладзе был генеральным прокурором в 2013 году. В 2023 году он попал в санкционные списки в США, его обвинили во влиянии на грузинскую политику в интересах России в сотрудничестве с ФСБ.
Юристы о "скрытой мобилизации"
Embed
Юристы о "скрытой мобилизации"

No media source currently available

0:00 0:19:43 0:00

Юристы о "скрытой мобилизации"

Призыв резервистов в мирное время


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG