Служба государственной безопасности Грузии на брифинге в субботу сообщила об изъятии 7 миллионов долларов наличными в результате обысков в домах бывшего её бывшего главы Григола Лилуашвили, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними чиновников.
Обыски прошли 17 октября одновременно в 24 квартирах и жилых домах по всей стране, сообщает сообщает "Эхо Кавказа". В операции участвовали около 230 сотрудников прокуратуры и Службы государственной безопасности. О возбуждении уголовных дел не сообщалось, у кого именно изъяли деньги также не говорится.
На брифинге в СГБ было сказано, что сотрудники следственных подразделений спецслужбы и Генеральной прокуратуры изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денег. Других подробностей дела нет.
- Гарибашвили руководил правительством Грузии два раза, в 2013 — 2015 и 2021 — 2024 годах. Он был министром полиции и министром обороны в двух разных правительствах. До апреля он был председателем правящей в стране партии "Грузинская мечта". Весной он заявил, что покидает партию и уходит из политики.
- Лилуашвили покинул пост в СГБ тоже в начале апреля, он член правящей партии.
- Пархаладзе был генеральным прокурором в 2013 году. В 2023 году он попал в санкционные списки в США, его обвинили во влиянии на грузинскую политику в интересах России в сотрудничестве с ФСБ.