Служба государственной безопасности Грузии на брифинге в субботу сообщила об изъятии 7 миллионов долларов наличными в результате обысков в домах бывшего её бывшего главы Григола Лилуашвили, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними чиновников.

Обыски прошли 17 октября одновременно в 24 квартирах и жилых домах по всей стране, сообщает сообщает "Эхо Кавказа". В операции участвовали около 230 сотрудников прокуратуры и Службы государственной безопасности. О возбуждении уголовных дел не сообщалось, у кого именно изъяли деньги также не говорится.

На брифинге в СГБ было сказано, что сотрудники следственных подразделений спецслужбы и Генеральной прокуратуры изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денег. Других подробностей дела нет.