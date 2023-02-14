В Грузии рассмотрят законопроект об иностранных агентах

Проправительственная парламентская группа "Сила народа" зарегистрировала в грузинском парламенте законопроект " О прозрачности финансирования внешнего влияния".

Согласно документу, все неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться в Службе государственного реестра страны в качестве иностранных агентов.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Гурама Мачарашвили, такая мера необходима, поскольку ряд организаций и СМИ активно вмешиваются в политику и законотворческий процесс. "Общественность имеет право знать откуда они финансируются", — подчеркнул депутат.

При этом Мачарашвили утверждал, что при разработке законопроекта авторы "учли лучший американский опыт", а не имеющийся российский.

Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" выступили в пользу принятия закона. Он будет вынесен для обсуждения на пленарном заседании в первом чтении уже в ближайшее время.

НКО и ряд независимых СМИ выступают против принятия документа. Критики считают, власти Грузии перенимают российский опыт борьбы с инакомыслием.