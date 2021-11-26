В Хабаровске избит независимый депутат из числа сторонников Фургала

В Хабаровске неизвестные избили независимого депутата и бывшего спикера городской думы Михаила Сидорова, сторонника экс-главы края Сергея Фургала. Об этом в своем телеграме сообщил сенатор от Законодательного собрания края Сергей Безденежных.

По словам сенатора, о состоянии Сидорова ничего не известно. На него напали по дороге домой, били по голове. Ценные вещи нападавших не заинтересовали. Сейчас депутат в краевой больнице.

Безденежных предположил, что нападение на Сидорова связано с его работой. Оппозиционный активист Андрей Пастухов также заявил о возмодном политическом мотиве. Он считает, что нападавшие хотели обеспечить неявку депутата на заседание думы 30 ноября.

В этот день депутаты будут обсуждать программу приватизации городского имущества на 2022 год, заявления губернатора края Михаила Дегтярёва, а также вопрос привлечения к ответственности ряда депутатов, пишет Сибирь.Реалии.

В марте в Хабаровске депутаты сместили Михаила Сидорова с поста председателя гордумы. Также мест лишили и его заместителей Наталью Жирякову и Дениса Куратова.

В апреле жители Хабаровска провели митинг против отстранения от должностей трех депутатов городской думы. Они высказали опасение, что теперь гордума станет полностью подконтрольна администрации края. Тогда же семь депутатов, в том числе Сидоров, решили выйти из фракции ЛДПР и стать независимыми депутатами.