В Хабаровске полицейские задержали участников антивоенных пикетов

В Хабаровске задержали двух человек, которые вышли на одиночные пикеты с антивоенными плакатами.

Один из задержанных стоял с плакатом "Я не боюсь", а другой: "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Еще одна жительница вышла с плакатом в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, к ней у полицейских претензий не было.

Как отмечает издание SOTA, 15 апреля в регионе сняли введенное из-за пандемии COVID-19 ограничение на проведение митингов, собраний и демонстраций, таким образом местные жители опять имеют право проводить одиночные пикеты.