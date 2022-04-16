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В Хабаровске полицейские задержали участников антивоенных пикетов

Антивоенный пикет 24 февраля, Новосибирск

В Хабаровске задержали двух человек, которые вышли на одиночные пикеты с антивоенными плакатами.

Один из задержанных стоял с плакатом "Я не боюсь", а другой: "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Еще одна жительница вышла с плакатом в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, к ней у полицейских претензий не было.

Как отмечает издание SOTA, 15 апреля в регионе сняли введенное из-за пандемии COVID-19 ограничение на проведение митингов, собраний и демонстраций, таким образом местные жители опять имеют право проводить одиночные пикеты.

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