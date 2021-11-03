В Хабаровске священник РПЦ в шестой раз арестован за участие в протестах

В Хабаровске священник Русской православной церкви Андрей Винарский в шестой раз арестован за участие в протестах. Суд признал его виновным по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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Протоиерей проведёт в спецприёмнике 10 суток за одиночный пикет в поддержку местного сторонника оппозиционного политика Алексея Навального — Алексея Ворсина. Акция прошла ещё 2 июля у здания Центрального районного суда.

Винарский — активный участник протестов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они продолжались на Дальнем востоке в течение полугода. Его неоднократно задерживала полиция.

До участия в протестах он возглавлял церковный суд в своей епархии. После третьего ареста, в марте 2020 года, он был лишён настоятельства в двух приходах архиепископом Бердянским и Приморским Ефремом (Яринко). После пятого ареста епархия отправила его в запрет — он остаётся священником, но не может совершать таинства, например, крестить и исповедовать, пока не покается.