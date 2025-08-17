В ХАМАС отвергли план Израиля по переселению жителей Газы на юг

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, назвала план Израиля по переселению жителей из города Газа на юг анклава "новой волной геноцида". Об этом пишет агентство Reuters.

В ХАМАС также заявили, что запланированное Израилем размещение палаток и другого оборудования для укрытий на юге сектора Газа является "вопиющим обманом", направленным на "сокрытие жестокого преступления, которое оккупационные силы готовятся совершить".

Ранее Израиль заявил о намерении начать новое наступление с целью захвата северной части города Газа.

16 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил, что с воскресенья будет вновь разрешен ввоз в сектор Газа палаток и иных средств для обустройства временного жилища "при поддержке ООН и международных гуманитарных организаций".

По его словам, это решение было принято "в рамках подготовки к перемещению гражданского населения Газы из районов боевых действий в гуманитарные зоны на юге анклава". Когда именно начнется переселение, не уточняется.

Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАС, заявил, что в результате последних израильских ударов погибли о меньшей мере 40 человек. В частности, в субботу под удар попала палатка в районе Аль-Муваси – как отмечает The Guardian, ранее Израиль объявил эту территорию гуманитарной зоной. В результате атаки погибли девочка-младенец и ее родители.