В Харьковской области под удар дронов попал пассажирский поезд

В Харьковской области под удар российских беспилотников попал пассажирский поезд, сообщили во вторник местные власти. Региональная прокуратура сообщила, что по состоянию на данный момент известно о трёх погибших, двое обратились за медицинской помощью.

Ранее вице-премьер, министр по восстановлению Украины и развития общин и территорий Алексей Кулеба написал в соцсетях о двух госпитализированных с ранениями. По предварительной информации, на которую он ссылался, поезд "Барвенково - Львов - Чоп" был атакован тремя дронами типа "шахед". Беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором начался пожар.

Людей максимально быстро эвакуировали. На место прибыли все экстренные службы: медики, спасатели, добавил Кулеба.

В поезде, по данным Кулебы, находился 291 пассажир. По сведениям региональной прокуратуры, пассажиров было более 150.

Удар по пассажирскому поезду Алексей Кулеба назвал "прямым актом российского террора против гражданских", когда не было "никакой военной цели". Российские власти схожие обвинения отрицают на протяжении всей войны.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии ликвидации пожара в пассажирском поезде в Харьковской области. В сообщении отмечается, что один вагон состава сгорел полностью, ещй один выгорел частично.

Атака произошла в Барвенковском районе Харьковской области, то есть вскоре после отправления состава. Издание Hromadske опубликовало свидетельства пассажиров. Из них следует, что поезд был атакован недалеко от станции Языково. Это подтвердила впоследствии и харьковская областная прокуратура.

Поезда из Барвенково стали ходить после того, как украинские власти из-за непрекращающихся атак были вынуждены прекратить движение от станции Краматорск в Донецкой области. От Барвенково до Краматорска – около 60 километров, которые пассажиры преодолевают на автобусах.

Это не первая российская атака на украинские пассажирские поезда. В октябре 2025 года в результате попадания российского снаряда в поезд на станции Шостка Сумской области погиб 71-летний мужчина, в этом же месяце дрон пытался атаковать поезд Львов-Краматорск.



