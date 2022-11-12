В Херсон вернулись органы власти, в городе введён комендантский час

Глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич прибыл в освобождённый Херсон. Об этом в телеграме сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко опубликовал видео, снятое у здания администрации Херсона. В ролике Янушевич объявляет, что в городе начинают работать местные органы власти, региональные отделения Службы безопасности Украины и полиции.

В свою очередь Янушевич в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором объявил о введении в Херсоне комендантского часа. Он будет длиться с 17 часов до 8 часов утра. Кроме того, по словам чиновника, въезд и выезд из города будут ограничены.

Российские войска оккупировали Херсон в первые дни вооруженного вторжения. 9 ноября Москва объявила о выводе войск на левый берег Днепра. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.