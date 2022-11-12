Подконтрольная РФ администрация Херсона уезжает вглубь левого берега

Оккупационная администрация Каховского района Херсонской области эвакуируется из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра.

"По распоряжению правительства Херсонской области мы перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом", - сообщил в телеграме глава назначенной Россией администрации Павел Филипчук.

По словам чиновника, осознанно оставшиеся "в небезопасной зоне, где возможны боевые действия", несут полную ответственность за свою жизнь.

Оккупационные власти Херсонской области начали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра 18 октября.

11 ноября Минобороны России заявило об окончании отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.

Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона оккупационные власти сделали город Геническ.