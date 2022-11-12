Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ

Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.
"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", – заявил Фомин.
Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля – в первый день вторжения в Украину.
- 11 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
- 8 ноября российская администрация Херсонской области заявила, что из Херсона в Геническ вывезли находящиеся на складах школьные учебники. Из города также вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились.
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