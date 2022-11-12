Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ

Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", – заявил Фомин.

Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля – в первый день вторжения в Украину.