Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Херсоне и Запорожской области начали выдавать паспорта России

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях Украины 11 июня начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщили "новые" главы местных администраций, назначенные Кремлём.

Владимир Рогов – "член главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области, как его называют российские государственные СМИ, – сообщил, что на получение российского паспорта подали заявку более 70 тысяч жителей. До войны в этом регионе Украины проживало более 1,6 млн человек.

В Херсоне, по сообщениям РИА "Новости", за новыми паспортами пришли 23 жителя. Среди них – глава оккупационной "военно-гражданской администрации" области Владимир Сальдо, ранее попавший под санкции Евросоюза.

Правительство Украины считают выдачу паспортов элементом российской пропаганды, который "позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов".

В США решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей оценили как попытку подчинить народ Украины: “Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях”.

Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код и бивалютную систему расчетов — вместе с украинской гривной там можно будет расплачиваться российским рублем.

  • Получить российский паспорт в упрощенном порядке могут также жители контролируемых пророссийскими сепаратистами "ДНР" и "ЛНР". За последние три года новые документы получили более 800 тысяч человек, сообщает МВД России.
  • 8 июня представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG