В Херсоне и Запорожской области начали выдавать паспорта России

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях Украины 11 июня начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщили "новые" главы местных администраций, назначенные Кремлём.



Владимир Рогов – "член главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области, как его называют российские государственные СМИ, – сообщил, что на получение российского паспорта подали заявку более 70 тысяч жителей. До войны в этом регионе Украины проживало более 1,6 млн человек.

В Херсоне, по сообщениям РИА "Новости", за новыми паспортами пришли 23 жителя. Среди них – глава оккупационной "военно-гражданской администрации" области Владимир Сальдо, ранее попавший под санкции Евросоюза.

Правительство Украины считают выдачу паспортов элементом российской пропаганды, который "позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов".

В США решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей оценили как попытку подчинить народ Украины: “Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях”.

Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код и бивалютную систему расчетов — вместе с украинской гривной там можно будет расплачиваться российским рублем.