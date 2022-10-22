В Херсоне почти полностью пропал интернет, следует из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети в режиме реального времени.

"Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне, Украина, которые были перенаправлены в Россию через российско-крымского интернет-провайдера "Миранда", отключились", – говорится в сообщении.

Ранее в субботу российская администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей областного центра "незамедлительно покинуть город". Причиной такого призыва названа напряжённая ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак.