В Херсоне почти полностью пропал интернет, следует из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети в режиме реального времени.
"Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне, Украина, которые были перенаправлены в Россию через российско-крымского интернет-провайдера "Миранда", отключились", – говорится в сообщении.
Ранее в субботу российская администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей областного центра "незамедлительно покинуть город". Причиной такого призыва названа напряжённая ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак.
- Российские власти объявили об аннексии четырёх украинских областей, включая Херсонскую, в конце сентября. Вскоре после этого российские военные отступили с севера области.
- Российские войска взяли Херсон под контроль в первые дни войны, в начале марта. Это единственный областной центр Украины, перешедший под российский контроль после начала вторжения 24 февраля.
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