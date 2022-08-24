США предупредили о фиктивных референдумах в регионах Украины

Россия до конца этой недели может объявить о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности США Джон Кирби.

По имеющейся информации, США ожидают, что Москва будет манипулировать результатами выборов и объявит о том, что жители занятых российской армией территорий заходят войти в состав России. Референдумы будут фиктивными, а явка на вероятном голосовании, по словам Кирби, будет крайне низкой.

С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам, они должны пройти в сентябре. Зеленский в ответ на это заявлял, что это окончательно отрежет путь к возможности переговорного процесса.

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