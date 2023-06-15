В Херсонской области после наводнения погибли не менее 28 человек

В Херсонской области, по последним данным, не менее 10 человек погибли на правом, подконтрольном Киеву, берегу Днепра после разрушения 6 июня плотины Каховской ГЭС. Об этом Радио Свобода сообщили в областной военной администрации. Без вести пропавшими считаются более 40 человек, включая семерых детей.

Подтопленными на подконтрольной Украине территории региона остаются более трёх тысяч домов.

В свою очередь назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграме о подтверждённой гибели 18 человек на левом берегу Днепра. В больницы доставили более 90 человек. Эвакуированы в общей сложности семь с половиной тысяч человек.

Минздрав Украины на фоне наводнения опасается возможных вспышек инфекций, в частности, холеры. По данным ведомства, на поверхности воды зафиксирована микробиологическая активность. Случаев заболеваний пока не выявлено, но врачи готовятся к неблагоприятному развитию ситуации.

Врачи просят жителей не купаться в водоёмах и не использовать воду для обработки продуктов. Рыбная ловля категорически запрещена.

О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища затопило более 50 населённых пунктов по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, есть версия, что причиной катастрофы стали предыдущие повреждения станции.

Из-за разрушения плотины под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – занятый Россией левый берег Днепра.

Украинские власти предварительно оценили ущерб от разрушения ГЭС в полтора миллиарда евро.

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