В Херсонской области при обстрелах за сутки трое погибших

Глава Херсонской области Украины Александр Прокудин сообщил о гибели трёх человек при обстрелах за минувшие сутки.

По информации Прокудина, обстрелам помимо Херсона подверглись населённые пункты Понятовка, Садовое, Львовское, Тягинка, Новотягинка, Никольское, Токаревка и Томина Балка.

"Российские военные попали в жилые кварталы, в результате чего повреждены две многоэтажки, элеватор и автомобиль", – написал руководитель региона в телеграм-канале.

Российская сторона не комментировала эти данные. Херсон находится на линии фронта, которой служит река Днепр. Осенью 2022 года украинским военным удалось освободить город и правобережную часть области от российской оккупации. Обе стороны регулярно сообщают об обстрелах, отмечает Русская служба Би-би-си.

В Донецкой области в ночь на вторник российские военные обстреляли частный сектор города с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300", сообщила региональная прокуратура. Пострадали четыре человека – трое женщин и один мужчина. У раненых минно-взрывные травмы, ушибы, переломы. Всем оказана неотложная помощь.

В сообщении прокуратуры также говорится, что в результате атаки повреждено по меньшей мере 24 домовладения и 4 автомобиля.

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления воюющих сторон невозможно.