Мэр Воронежа сообщил о последствиях ночной атаки беспилотника

В Воронеже из-за атаки на город беспилотника в ночь на вторник повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Вадим Кстенин.
По его словам, раненых нет. Дома, несколько автомобилей и два нежилых здания повреждены в Левобережном районе. В жилых домах пострадало остекление, написал Кстенин.
Ночью губернатор региона Александр Гусев сообщил о перехвате над областным центром системами радиоэлектронной борьбы беспилотника самолетного типа. В понедельник вечером в Воронежской области объявили об опасности таких атак. Утром был объявлен отбой.
Министерство обороны заявило утром 19 марта об одном нейтрализованном силами противовоздушной обороны беспилотнике над Воронежской областью и ещё одном – над Белгородской.
Четыре человека погибли и четверо пострадали накануне в результате атаки на село Никольское в Белгородском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что при ударе дрона один местный житель погиб и ещё двое были ранены в посёлке Горьковский.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
- Обстрелы Белгородской области и областного центра усилились в последнюю неделю, также фиксировались попытки прорыва через российскую границу, в том числе со стороны воюющих на стороне Украины добровольческих формирований.
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