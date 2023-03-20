В Херсонской области убит назначенный Россией начальник СИЗО

В подконтрольной российским войскам части Херсонской области погиб начальник регионального СИЗО Сергей Москаленко. Он сотрудничал с властями, назначенными Россией. Его автомобиль был взорван неизвестными. Главное управление разведки Украины считает, что в СИЗО под руководством Москаленко практиковались пытки.

В сентябре прошлого года Херсонская областная прокуратура от имени украинских властей возбудила против Москаленко дело по подозрению в коллаборационизме.

Ранее местные СМИ сообщали, что 17 марта в поселке Юбилейное в Херсонской области взорвали принадлежавший Москаленко автомобиль. 19 марта Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с подрывом автомобиля, однако в сообщении говорилось, что погибший был командиром взвода ППС в Херсонской области.

Украинские СМИ называют Москаленко "организатором пыточных". По их сведениям, 44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. После прихода российских войск он пошел на сотрудничество с ними и получил должность начальника СИЗО. В нём, по данным ГУР, пленные украинские военнослужащие и мирные жители, которых подозревали в сотрудничестве с ними, подвергались пыткам.