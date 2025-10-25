В Херсонской области в результате российской атаки погибли люди

Три человека погибли и 29 пострадали за минувшие сутки в результате интенсивных российских обстрелов части территории Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам повреждены 29 многоэтажных и 63 частных дома, административное здание, машины скорой помощи, автобусы, троллейбус и частные автомобили.

В Киеве в результате ночного российского воздушного удара погибли два человека, не менее 10 получили ранения. В Дарницком и Деснянском районах города возникли пожары, повреждены несколько жилых и хозяйственных строений. После ночной атаки перекрывали движение на некоторых улицах.

По информации главы Днепропетровской обладминистрации Владислава Гайваненко, в регионе в результате обстрелов и воздушных ударов погибли двое и пострадали семь человек. Есть разрушения.

В Запорожской области 19 населенных пунктов пострадали от российских обстрелов, ранен один местный житель.

Больше новостей Радио Свобода: