В Херсонской области в результате российской атаки погибли люди

Последствия обстрела Херсона, 24 октября 2025 года
Последствия обстрела Херсона, 24 октября 2025 года
Три человека погибли и 29 пострадали за минувшие сутки в результате интенсивных российских обстрелов части территории Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам повреждены 29 многоэтажных и 63 частных дома, административное здание, машины скорой помощи, автобусы, троллейбус и частные автомобили.

В Киеве в результате ночного российского воздушного удара погибли два человека, не менее 10 получили ранения. В Дарницком и Деснянском районах города возникли пожары, повреждены несколько жилых и хозяйственных строений. После ночной атаки перекрывали движение на некоторых улицах.

По информации главы Днепропетровской обладминистрации Владислава Гайваненко, в регионе в результате обстрелов и воздушных ударов погибли двое и пострадали семь человек. Есть разрушения.

В Запорожской области 19 населенных пунктов пострадали от российских обстрелов, ранен один местный житель.

