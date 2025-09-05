В Херсонской области жертвой российского удара стал фермер

В Херсонской области Украины в результате атаки российского беспилотника погиб фермер Александр Гордиенко. Об этом написал глава областной администрации Александр Прокудин.

"Не могу в это поверить. Во вторник мы ещё общались с ним на встрече, а сегодня я получил трагическое известие", - написал Прокудин. По его словам, удар был нанесён по машине фермера, когда он находился в поле.

Гордиенко, владелец частного фермерского хозяйства, был главой областной ассоциации фермеров и землевладельцев.

За последние сутки в разных регионах Украины в результате российских обстрелов погибли около 10 мирных жителей. В четверг пять человек погибли в Донецкой области и ещё один - в Херсонской. В Харьковской области в четверг в результате российских обстрелов погибли трое местных жителей. В Черниговской области, как утверждает Датский совет по делам беженцев (DRC), в результате российского удара 4 сентября погибли двое сотрудников гуманитарной миссии по разминированию, ещё 8 человек пострадали.

В ночь на 5 сентября, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину более 100 беспилотниками. Удары наносились по Днепропетровской области, в Днепре, по данным местных властей, возникли пожары на промышленном предприятии.