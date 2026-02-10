В ХМАО против подростка, который пришел в школу с топором, завели дело

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа против подростка, который девятого февраля пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, возбудили уголовное дело о подготовке к убийству. Об этом сообщила прокуратура региона.



По данным следствия, пистолет, нож и топор были спрятаны в рюкзаке подростка. "При этом ранее он высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения. Преступные намерения не были доведены до конца – один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы", – говорится в пресс-релизе.



По данным местных медиа, подростка задержали. URA.RU пишет, что перед школой он просил друзей не приходить на уроки, а одной из одноклассниц он написал, что собирается совершить "ужасные вещи".



В прокуратуре заявили, что следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые несут ответственность за организацию пропускного режима и обеспечение безопасности учащихся. В связи с этой проверкой упоминаются две статье УК - о халатности и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



В феврале в России произошло уже несколько случаев нападения подростков на учебные заведения. 3-го февраля в Красноярском крае семиклассница ранила ножом девочку и напала на учительницу, а на следующий день в этом же регионе ученица восьмого класса устроила пожар и напала на школьников с молотком. 7-го февраля в Уфе 15-летний подросток напал с ножом на студентов в общежитии, отмечает Настоящее время.