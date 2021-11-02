В Израиле на аукцион выставлены клейма из Освенцима

Сотрудники израильского национального мемориала Холокоста и Героизма (Яд ва-Шем) раскритиковали намерение иерусалимского аукциониста продать набор инструментов, которыми клеймили заключенных в лагере смерти Освенцим.

Набор штампов, сделанный из игл, это "самый шокирующий предмет Холокоста", - говорится на сайте аукциона.

Нацисты ставили клеймо из цифр и букв на руках пленных. У выживших до сих пор сохранились эти знаки. Это один из мрачных символов режима Адольфа Гитлера, во время правления которого были убиты около 6 млн евреев.

Аукционист Меир Цолман заявил, что продаёт лот, чтобы повысить осведомленность людей об истории. "Я последний, кто недооценивает или преуменьшает значение Холокоста, - цитирует его слова Times of Israel. – Перед продажей я хочу убедиться, что предмет окажется в нужных руках и поможет сохранить память о трагедии".

Еврейские лидеры и организации назвали продажу аморальной. Председатель израильского национального мемориала Яд ва-Шем Дани Даян написал в Твиттере, что "выступает против рынка еврейских или нацистских предметов со времен Холокоста".

Лот состоит из 14 штампов и буклета с инструкциями от производителя Aesculap. Его стартовая цена на аукционе, который состоится 9 ноября, 10 долларов. На момент публикации ставка достигла 3 тысяч 400 долларов.

По данным аукционного дома, выставленный на продажу набор - один из трёх известных. Второй хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, третий – в музее Освенцима в Польше.