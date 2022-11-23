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В Иерусалиме произошли взрывы на двух автобусных остановках

Повреждённый взрывом автобус

В Иерусалиме в среду утром с разницей в полчаса произошло два взрыва. По последним данным, пострадали не менее 15 человек.

Взрывы произошли на автобусных остановках, расположенных недалеко друг от друга. В результате первого, на выезде из города, были ранены 12 человек, из них двое - в критическом состоянии. При втором взрыве был сильно повреждён автобус, госпитализированы трое пострадавших.

Министр по вопросам безопасности Израиля охарактеризовал произошедшее как атаку. В полиции не исключили причастности к нападениям палестинских радикалов. Проводится расследование.

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