Израиль и Украина: общие угрозы. Эфир в 20:30

Присоединится ли Израиль к усилиям Запада по оказанию военной помощи Украине на фоне поставок иранского оружия России? Как итоги досрочных парламентских выборов в Израиле могут повлиять на позицию властей по этому вопросу?



Собеседники Виталия Портникова – Иосиф Зисельс, правозащитник, исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины, и Роман Бронфман, израильский политик, экс-депутат Кнессета. Эфир в 20:30.

