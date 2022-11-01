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Дороги к свободе

Израиль и Украина: общие угрозы. Эфир в 20:30

Война России против Украины, иранские дроны и позиция Израиля. Обсуждают Иосиф Зисельс и Роман Бронфман

Присоединится ли Израиль к усилиям Запада по оказанию военной помощи Украине на фоне поставок иранского оружия России? Как итоги досрочных парламентских выборов в Израиле могут повлиять на позицию властей по этому вопросу?

Собеседники Виталия Портникова Иосиф Зисельс, правозащитник, исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины, и Роман Бронфман, израильский политик, экс-депутат Кнессета. Эфир в 20:30.

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