В Иерусалиме в День флага случились массовые беспорядки

В Иерусалиме, в День флага 29 мая, произошли столкновения между евреями и арабами.

Традиционный марш проходил по стандартному маршруту - через Шхемские ворота к Стене плача. Перед тем, как зайти в старый город ультраправые еврейские активисты стали выкрикивать антиарабские лозунги. Полиция пыталась их успокоить, но безрезультатно.

Когда тысячи участников шествия находились у стен Старого города, над Шехемскими воротами появился дрон с палестинским флагом. Его сбила полиция, так как опасалась, что в устройстве может быть взрывчатка.

У Стены плача, где закончилось шествие, произошли стычки между радикальными участниками марша и полицией. В общей сложности задержаны 60 человек – преимущественно палестинцы.

День Иерусалима отмечается в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией.