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В Иерусалиме в День флага случились массовые беспорядки

День флага, Иерусалим, 29 мая 2022 года

В Иерусалиме, в День флага 29 мая, произошли столкновения между евреями и арабами.

Традиционный марш проходил по стандартному маршруту - через Шхемские ворота к Стене плача. Перед тем, как зайти в старый город ультраправые еврейские активисты стали выкрикивать антиарабские лозунги. Полиция пыталась их успокоить, но безрезультатно.

Когда тысячи участников шествия находились у стен Старого города, над Шехемскими воротами появился дрон с палестинским флагом. Его сбила полиция, так как опасалась, что в устройстве может быть взрывчатка.

У Стены плача, где закончилось шествие, произошли стычки между радикальными участниками марша и полицией. В общей сложности задержаны 60 человек – преимущественно палестинцы.

День Иерусалима отмечается в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией.

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