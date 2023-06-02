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В Индии столкнулись поезда, погибли десятки человек

В Индии в пятницу вечером пассажирский поезд столкнулся с товарным. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщается о десятках погибших: по предварительным оценкам, их от 30 до 50. Реальное число может быть и больше: многие пассажиры заблокированы в разрушенных вагонах, об их состоянии ничего не известно.

В больницы уже доставлены около 180 пострадавших, их число также может вырасти. На месте работают спасательные службы.

Поезд Coromandel Express следовал по маршруту Ховрах - Ченнай. Столкновение произошло в штате Одиша на востоке страны.

  • В Индии ежедневно курсируют около 14 тысяч поездов, перевозя до 12 миллионов человек в сутки.

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