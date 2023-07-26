В Ингушетии могут запретить жениться ВИЧ+ и наркопотребителям

Ингушские власти намерены ввести запрет на бракосочетание без справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и анализов крови на наличие наркотических веществ. Иницатором этого выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба региона. Он поручил министру по внешним связям, национальной политики, печати и информации Вахе Бекову разработать соответствующий законный механизм совместно с представителями духовенства.

Беков отметил, что подлинность медицинских справок власти будут тщательно контролировать. Имам Малгобека Ибрагим Батыров считает, что обязательность таких проверок поможет предотвратить распространение наркотиков среди молодёжи.

Кавказ.Реалии уточняет, что запрет может быть введён в сентябре этого года.

Отдельно прозвучало предложение введения штрафов за развод, если родственники скрыли сведения о наркозависимости и других тяжёлых заболеваниях сына или дочери.

В 2017 и в 2019 годах активисты местного отделения Общероссийского народного фронта и Минздрав Ингушетии уже пытались продвигать эту инициативу. Введение обязательного тестирования на ВИЧ перед свадьбой предлагали в 2019 году Д агестане. В Чеченской республике с 2018 года без утвержденного Минздравом сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции вступать в брак запрещено.