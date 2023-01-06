В Иране из-за карикатур в Charlie Hebdo закрыт Французский институт

В Тегеране решением властей закрыт Французский исследовательский институт. Это стало реакцией на карикатуры на религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, опубликованные во французском юмористическом журнале Charlie Hebdo. Иранские власти обвинили Францию в святотатстве и заявили, что пересмотрят своё отношение к культурному сотрудничеству с Францией. Посол Франции в Тегеране вызван в иранский МИД.
Журнал Charlie Hebdo, известный едкой сатирой на политические темы, в декабре объявил среди читателей конкурс карикатур на аятоллу Хаменеи. Редакция добавила, что делает это в поддержку иранцев, борющихся за свободу, и хочет "высмеять этого религиозного лидера из другой эпохи, чтобы отправить его на свалку истории". 4 января в новом номере журнала были опубликованы рисунки победителей конкурса. Среди авторов были и иранские граждане, и люди иранского происхождения, живущие в других странах .
Публикация вызвала гнев у иранских властей. Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Франция не имеет права оскорблять национальные и религиозные ценности мусульман под предлогом свободы самовыражения. МИД также заявил, что закрытие Французского института - лишь "первый шаг", который Иран предпринимает в ответ на публикацию в Charlie Hebdo, и что эта публикация была инспирирована сионистами.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Они жестоко подавлялись полицией с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур. Около 18 тысяч человек были задержаны. В судах было вынесено по меньшей мере 11 смертных приговоров.
- Французский юмористический журнал Charlie Hebdo выходит с 1970 года. Он известен своими жёсткими карикатурами на общественно-политическую тематику. 7 января 2015 года в результате нападения на редакцию журнала погибли 12 человек, в том числе его известные авторы. Нападение совершили радикальные исламисты, основным мотивом стало недовольство карикатурами на пророка Мухаммеда.
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