В Иране двух граждан Франции обвиняют в шпионаже

Революционный суд Иран рассмотрит дело против двух граждан Франции, которым предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре против национальной безопасности страны. Об это сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране.

О личностях обвиняемых не сообщается. Известно, что они были задержаны в ноябре на фоне массовых протестов в стране. Аналогичные обвинения предъявлены гражданину Бельгии. Всего с середине сентября, по данным иранского Минюста, в стране были задержаны по меньшей мере 40 иностранцев, среди которых есть туристы.

В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти объявили о возможности некоторых уступок - в частности, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что они пересматривают закон об обязательном ношении хиджаба. При этом протесты жестоко подавлялись с применением силы. Правозащитники сообщают о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны. Были вынесены по меньшей мере 11 смертных приговоров.