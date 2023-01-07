В Иране власти казнили ещё двух участников осенних протестов

В субботу в Иране казнили ещё двух участников антиправительственных протестов, которые начались осенью 2022 года. На данный момент известно о казни четырёх участников протестов, сообщает телеканал CNN.

22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни были осуждены за убийство сотрудника "Басидж" (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции). По этому делу к смертной казни были приговорены ещё три человека, а 11 получили тюремные сроки.

Amnesty International утверждает, что обвинительные приговоры основывались на признаниях, полученных под давлением. Адвокат Хоссейни заявлял в декабре, что тот подвергся жестоким пыткам и что признания, полученные под пытками, не имеют законных оснований. Иран отрицает, что признания были получены под пытками. Адвокат Карами сообщил, что его подзащитному не предоставили право поговорить с семьей перед казнью.

По данным Amnesty International, всем обвиняемым участникам протестов было отказано в праве на адекватную защиту и в доступе к адвокату по своему выбору.