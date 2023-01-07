Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Иране власти казнили ещё двух участников осенних протестов

Мохаммад Мехди Карами и Мохаммад Хоссейни

В субботу в Иране казнили ещё двух участников антиправительственных протестов, которые начались осенью 2022 года. На данный момент известно о казни четырёх участников протестов, сообщает телеканал CNN.

22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни были осуждены за убийство сотрудника "Басидж" (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции). По этому делу к смертной казни были приговорены ещё три человека, а 11 получили тюремные сроки.

Amnesty International утверждает, что обвинительные приговоры основывались на признаниях, полученных под давлением. Адвокат Хоссейни заявлял в декабре, что тот подвергся жестоким пыткам и что признания, полученные под пытками, не имеют законных оснований. Иран отрицает, что признания были получены под пытками. Адвокат Карами сообщил, что его подзащитному не предоставили право поговорить с семьей перед казнью.

По данным Amnesty International, всем обвиняемым участникам протестов было отказано в праве на адекватную защиту и в доступе к адвокату по своему выбору.

  • В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляют протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG