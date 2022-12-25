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В Иране заявили об "эффективности" своих дронов на фоне обвинений Запада

Высокопоставленный иранский генерал, начальник Генштаба страны Мохаммад Багери назвал доказательством "эффективности" иранских беспилотников звучащие утверждения об использовании Россией этих дронов в войне против Украины.

Киев и его западные союзники не раз обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по украинских городам в ходе военного вторжения, в частности, при обстрелах критически важной для Украины энергетической инфраструктуры.

"Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это по сути свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов", – цитирует Мохаммада Багири иранское новостное агентство "Тасним".

Иран не раз отрицал поставки оружия России для ведения боевых действий в Украине. При этом в начале ноября Тегеран заявил, что ещё до февральского вторжения России в Украину Иран поставил Москве партию дронов.

Западные страны в связи с применением дронов-камикадзе в Украине ввели санкции против ряда иранских фирм и членов военного командования Ирана. Под санкции попал и генерал Багери.

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