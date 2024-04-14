В Иркутске блогера освободили от пребывания в психбольнице

Суд освободил от дальнейшего прохождения принудительного лечения в психиатрической больнице иркутского блогера и бывшего волонтёра штаба Навального Дмитрия Надеина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на телеграм-канал "Свободу политзаключённым".

Надеина задержали в начале февраля 2021 года в Иркутске. Его обвинили в призывах к терроризму из-за постов в соцсети "ВКонтакте". В текстах он якобы оправдывал самоподрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого, совершенный последним в октябре 2018 года в приёмной ФСБ по Архангельской области. Следователи ФСБ сделали вывод, что Надеин "признал идеологию терроризма правильной" и оправдывал любые акты террора.

Принудительное лечение Дмитрию Надеину назначили в июле 2021 года. Ранее судебная экспертиза признала его шизофреником, опасным для общества. Надеин был волонтёром в иркутском штабе Навального, а в 2021 году отбывал административный арест за участие в акции протеста.