Экоактивистке назначили лечение в психбольнице за протест с арбалетом

Суд в Москве назначил экоактивистке Ольге Кузьминой принудительное лечение в психиатрической больнице за протест с арбалетом. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", не уточняя срок наказания.

Кузьмину обвинили по статье о хулиганстве. Согласно материалам дела, в августе 2021 года Кузьмина, протестуя против вырубки деревьев в ходе реновации, залезла на берёзу с нерабочим арбалетом. Тогда её отправили под домашний арест, под которым она находилась до сих пор. В июле 2022 года экоактивистку принудительно госпитализировали в психбольницу для экспертизы.

В ноябре 2022 года дело повторно поступило в суд. Ранее судья признал, что в ходе следствия были нарушены права Кузьминой, и потребовал от прокуратуры устранить нарушения. В ходе нового процесса прокурор просил освободить экоактивистку от уголовной ответственности и "применить к ней меры медицинского характера в стационаре специализированного типа".