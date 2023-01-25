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В Испании арестован предполагаемый помощник Виктора Вексельберга

Яхта Виктора Вексельберга "Танго"

Полиция Испании в среду арестовала британского гражданина Ричарда Мастерса. Предполагается, что он занимался делами российского олигарха Виктора Вексельберга, чтобы вывести из-под санкций его суперъяхту. Также его обвиняют в отмывании денег.

Дело против Мастерса было возбуждено Министерством юстиции США; операция по его задержанию в аэропорту Мадрида проводилась испанской полицией совместно с ФБР и американским Агентством национальной безопасности.

Ричард Мастерс владеет на Майорке фирмой по обслуживанию яхт. Среди его клиентов, по сообщению полиции, был и "гражданин России, которому запрещены операции на рынке США и с американскими компаниями," - предположительно, речь идёт о Викторе Вексельберге. Фирма занималась в том числе и яхтой Вексельберга "Танго", которая в апреле 2022 года была арестована властями Испании по просьбе США из-за наложенных на олигарха санкций. Минюст США считает, что после наложения ареста фирма Мастерса переименовала яхту из "Танго" в "Фанту", чтобы вывести её из-под санкций, и отмыла около 800 тысяч евро на её содержание.

Власти США будут требовать экстрадиции Мастерса, однако пока договорённости об этом нет.

По тому же делу проходит ещё один предполагаемый сообщник - российский бизнесмен Владислав Осипов. Он пока не задержан.

  • Яхта "Танго" длиной 78 метров и стоимостью минимум 90 миллионов долларов была построена в 2011 году в Нидерландах. На яхте каюты класса люкс для 14 гостей, массажный салон и кинотеатр.
  • Виктор Вексельберг - один из богатейших олигархов России, Forbes оценивает его состояние в 5,5 миллиардов долларов. Считается одним из приближённых президента России Владимира Путина. Вексельберг находится под санкциями США с 2018 года. После российского вторжения в Украину США и Великобритания ввели против него дополнительные ограничения - в том числе и арест его имущества, включая яхту.

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