В Ижевске хирурга приговорили к штрафу за слово "фашисты" под Z

Суд в Ижевске приговорил хирурга и мать пятерых детей Ольгу Авдееву к штрафу в 120 тысяч рублей по статье о повторной дискредитации армии. Об этом сообщила "Удмуртия против коррупции".

Вину Авдеева не признала и назвала закон, по которому её судили, преступным. "Если называть чёрное белым, то это приведёт людей к разрыву связи с действительностью. Это чревато катастрофой, массовой гибелью и хаосом в стране. К этому мы сейчас и движемся", – сказала Авдеева на заседании суда.

Летом 2022 года она написала слово "фашисты" под георгиевской Z на стене местного Театра оперы и балета. В первый раз слово быстро закрасили – Авдеева пошла его восстанавливать и была задержана. В июне 2023 года ижевчанка вышла к этому же театру с Z в украинском венке и с плакатом "Россия творит ZЛО". За это её оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и завели уголовное дело, включив в него эпизод о надписи годичной давности.

"Мы все выросли в этой лживой и искажённой матрице, что есть великая и прекрасная Россия, которую все должны слушаться и подчиняться. Что мы можем всех вокруг учить жить, угрожая своими бомбами. Понимаете, наши дети в этом растут с детского сада, со школы, ходят в этих пилотках", – объясняла мотивацию своих поступков Idel.Реалии Авдеева, у которой четверо маленьких детей и взрослый сын, поддерживающий войну в Украине.

Ижевчанка выходила с пикетами и до российского вторжения. По её словам, она ожидала возбуждения уголовного дела, но уезжать из родного города не собирается. "Удмуртия против коррупции" открыла сбор, чтобы помочь Авдеевой выплатить штраф.