"Мемориал" сообщил об издевательствах над правозащитником Олегом Орловым

Адвокаты правозащитника Олега Орлова, приговорённого к двум с половиной годам колонии по статье о так называемой дискредитации российской армии, направили в Мосгорсуд и Головинский суд Москвы жалобу на негуманное обращение с их доверителем. По их сведениям, Орлова лишают отдыха и горячей пищи, а также отказывают ему в конфиденциальном общении с адвокатом. Всё это вызывает опасения за здоровье 70-летнего правозащитника.

Как сообщает "Мемориал", по требованию судьи каждое утро, ещё до завтрака, Орлова увозят из СИЗО в суд – якобы для ознакомления с материалами дела – и привозят обратно лишь поздно ночью. При этом зачастую материалы ему не предоставляют, и он бессмысленно проводит целый день в конвойном помещении. Орлов голоден (из еды у него каждый день только сухой паёк), из-за постоянных поездок в неотапливаемом автозаке простужен, у него нет возможности выйти на прогулку или заняться личной гигиеной. Все его разговоры с адвокатом жёстко контролируются конвойными.

Юристы "Мемориала" считают, что судья "по указке сверху" старается как можно скорее передать дело в апелляционную инстанцию.