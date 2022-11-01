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В Израиле партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент

Биньямин Нетаньяху с супругой голосуют на парламентских выборах в Израиле, 1 ноября 2022 года

В Израиле партия "Ликуд" во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху побеждает на выборах в парламент (Кнессет). Об этом говорят результаты экзит-поллов.

Согласно опросам избирателей, лагерь союзников экс-премьера набирает 61-62 мандата. Таким образом, Нетаньяху сможет вернуться в кресло главы правительства Израиля.

Явка избирателей составила около 70%.

Окончательные результаты будут опубликованы позднее.

Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвовали 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником "Ликуда" считается центристская партия "Еш Атид", которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.

Выборы в Кнессет, прошедшие 1 ноября, пятые по счёту за последние три с половиной года.

В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.

  • Нетаньяху 73 года. Он первый израильский премьер, родившийся после провозглашения независимости. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. Последний срок – более 15 лет – самый длительный срок для премьера.
  • В Израиле Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции. Обвинения он отвергает.

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