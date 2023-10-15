В Израиле впервые в истории государства эвакуируют целый город

В Сдероте – городе на юге Израиля с населением около 30 тысяч человек, началась первая в истории государства масштабная эвакуация. Об этом в разговоре с The Times of Israel заявила заместитель мэра города Элад Калими.

По словам Калими, на сегодняшний день эвакуированы примерно две трети населения. Ещё несколько тысяч человек будут эвакуированы в ближайшее время.

Жителей переселяют в Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат. По оценке чиновницы, от эвакуации по разным причинам могут отказаться 10% жителей.

Сдерот основан в начале 1950-х годов в рамках программы освоения пустыни Негев. Город находится в нескольких километрах от границы с сектором Газа.

7 октября Сдерот несколько часов находился под контролем напавших на город вооружённых исламистов ХАМАС и "Исламского джихада". Обе группировки признаны террористическими во многих странах мира.

В преддверии ожидающейся наземной операции Армии обороны Израиля против радикальных группировок в Газе эвакуируются и палестинские жители. Они переезжают с севера сектора в более безопасные южные районы. Это происходит на фоне проведения Израилем военной операции "Железные мечи" в ответ на нападение боевиков.

Издание Washington Post со ссылкой на видео сообщало, что один из израильских ударов, по всей видимости, пришёлся по колонне беженцев, в результате чего могли погибнуть десятки людей. В ЦАХАЛ обвинения отвергли и заявили, что джихадисты препятствуют выезду жителей северных районов Газы.