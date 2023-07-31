В центре Петербурга совершена попытка поджога военкомата

В центре Санкт-Петербурга вечером в понедельник местный житель пытался поджечь военкомат. Администрация Центрального района подтвердила, что нарушитель, чьё имя не называется, поджёг двери здания на улице Чайковского, а после этого пытался на своём автомобиле протаранить входные ворота. Он задержан, горение на площади в один квадратный метр потушено.

Место происшествия оцеплено, там работает полиция.

Издание "Фонтанка" сообщает, что задержанный - мужчина 1969 года рождения. Как утверждает "Фонтанка", около двух недель назад подозреваемому якобы поступали звонки на мобильный, а также в WhattsApp от человека, который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым". Он предложил устроить провокацию - облить дверь военкомата бензином и поджечь. Абоненту якобы нужно было получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной.