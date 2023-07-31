В центре Петербурга совершена попытка поджога военкомата

В центре Санкт-Петербурга вечером в понедельник местный житель пытался поджечь военкомат. Администрация Центрального района подтвердила, что нарушитель, чьё имя не называется, поджёг двери здания на улице Чайковского, а после этого пытался на своём автомобиле протаранить входные ворота. Он задержан, горение на площади в один квадратный метр потушено.
Место происшествия оцеплено, там работает полиция.
Издание "Фонтанка" сообщает, что задержанный - мужчина 1969 года рождения. Как утверждает "Фонтанка", около двух недель назад подозреваемому якобы поступали звонки на мобильный, а также в WhattsApp от человека, который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым". Он предложил устроить провокацию - облить дверь военкомата бензином и поджечь. Абоненту якобы нужно было получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о более чем ста таких инцидентах. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.
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