В Калининграде активист получил год колонии по "дадинской" статье

В Калининграде суд приговорил к одному году лишения свободы активиста Вадима Хайруллина. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил участия в публичных акциях. Хайруллин выходил на одиночный пикет с плакатом "За нашу и вашу свободу!" и трижды участвовал в митингах в поддержку Алексея Навального. При этом прокуратура запрашивала у суда не реальный, а условный срок.

Адвокат Хайруллина Мария Бонцлер сообщила, что в ходе процесса несколько раз менялись прокуроры, а вместе с ними неожиданно появлялись новые свидетели.

В приговоре указывается, что Хайруллин "призывал окружающих к активным противоправным действиям в отношении здоровья других граждан, имущества физических и юридических лиц, а также мешал движению пешеходов и транспортных средств на центральных улицах города. Требования сотрудников полиции о необходимости прекращения совершения противоправных действий игнорировал." Сам Хайруллин свою вину отрицает, настаивая, что находился в тот день на площади как наблюдатель.

Ранее Хайруллин привлекался по административным статьям: он был арестован на 5 суток в феврале 2021 года после в поддержку Навального, и дважды оштрафован на 20 тыс. рублей за акцию против ареста Навального и за пикет в поддержку протестов в Беларуси.

С августа прошлого года активист находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора Хайруллин был взят под стражу в зале суда. Его адвокат намерена обжаловать приговор.

Статья УК РФ о нарушении правил проведения митингов - так называемая "дадинская" - была принята в новой редакции в 2014 году, по инициативе партии "Единая Россия". В 2015 году активист Ильдар Дадин был осужден на три года. Позже, отбывая наказание в Сегеже, сообщил о пытках со стороны охранников и руководства колонии. Приговор Дадину правозащитники называли "шокирующим и циничным", акции в его поддержку прошли во многих регионах. Позже Верховный суд отменил приговор Дадину, сочтя, что решение о реальном сроке в колонии было принято с нарушениями. В феврале 2017 года Дадин вышел на свободу. Он пробыл в заключении 1 год и 2 месяца.

В 2017 году Конституционный суд РФ признал статью конституционной, но ограничил её применение только теми случаями, когда нарушения нанесли реальный ущерб, а не были формальными. Несколько лет статья оставалась "спящей", но 2019 году было заведено дело в отношении активиста Константина Котова за участие в протестах против недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Он получил четыре года лишения свободы, но позже срок был сокращен до полутора лет.

По "дадинской" статье был осужден к обязательным работам активист из Архангельска, бывший координатор штаба Навального Андрей Боровиков. Журналист и муниципальный депутат из Москвы Юлия Галямина получила два года лишения свободы условно.

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