В Калининграде мигрантам запретили работать таксистами и учителями

В Калининградской области иностранцам запретят работать таксистами, водителями автобусов, учителями, пекарями, кондитерами и воспитателями. Такой указ подписал губернатор региона Антон Алиханова.

Мигрантам также запрещается предоставлять временное жилье и трудоустраивать других граждан, подбирать персонал, - сообщает Север.Реалии.

Указ вступит в силу через 3 месяца и будет действовать в течение года.

"Это связано с противоковидными ограничениями. Данные сферы выбраны потому, что они наиболее контактные при передаче нового достаточно заразного штамма коронавируса", — объяснили "Подъему" в областном правительстве. Там не пояснили, почему именно иностранных граждан власти области считают более склонными к переносу коронавируса.



В Калининградской области с 1 июля запрещены экскурсии для непривитых туристов, работодателям запрещено отправлять работников в командировки, если они не вакцинированы, а детям нельзя ходить в торговые центры и кинотеатры без родителей.

На фоне роста числа инфицированных власти российских регионов самостоятельно принимают меры, которые, по их мнению, должны замедлить распространение вируса. В примерно 20 регионах введена обязательная вакцинация для ряда категорий работников. В Москве в рестораны и кафе открыт вход только для привитых, переболевших или сдавших негативный тест. В Краснодарском крае с 1 августа для заселения в гостиницы необходимо будет свидетельство о вакцинации, или же необходимо будет вакцинироваться в течение 3-х дней после приезда в регион.