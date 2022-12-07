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В Канаде открывается Конференция ООН по биоразнообразию

Лисица у резиденции премьер-министра Великобритании

В Канаде начинается 15-я Конференция ООН по биоразнообразию. Делегаты планируют обсудить и принять срочные меры, чтобы предотвратить утрату растений и животных, которую называют крупнейшей со времён гибели динозавров.

На конференции соберутся представители почти 190 стран. Среди их планов – завершить разработку программы по защите 30% территорий планеты, методов по сокращению пестицидов и прекращению сброса пластиковых отходов.

В результате изменения климата и исчезновения среды обитания в ближайшие десятилетия могут исчезнуть более миллиона видов растений и животных – из существующих восьми. От этих видов, по оценкам учёных, зависит каждый пятый человек на Земле в плане пропитания и дохода. Также здоровые экосистемы обеспечивают больше половины мирового ВВП.

В ООН считают, что восстановление экосистем поможет сохранить 60% видов, находящихся сегодня на грани исчезновения. На конференции попытаются согласовать выделение к 2030 году 200 миллиардов долларов на эти цели. По оценкам ООН, каждый доллар, инвестированный в охрану природы, приносит до 30 долларов экономической выгоды.

Делегатам необходимо убедить правительства стран в том, что они должны делать больше для сохранения и защиты биоразнообразия в своих странах. Особенно сложно будет доказать это развивающимся странам, которые вынуждены тратить средства на решение более насущных проблем. Ожидается, что они потребуют финансовых обязательств – как и на прошедшем саммите ООН по климату.

При этом из двадцати целей, принятых на аналогичной конференции в 2010 году, были частично выполнены только шесть. Некоторые эксперты полагают, что лучше обсудить, почему так вышло, а не ставить ещё более амбициозные цели.

  • Согласно отчёту Всемирного фонда дикой природы (WWF), с 1970 года численность популяций диких животных на Земле сократилась на 69%. Это произошло из-за деятельности человека, в том числе – из-за вырубки лесов, глобального загрязнения природы и избыточного потребления.

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