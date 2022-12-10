В Канске повестку из военкомата прислали 12-летнему мальчику

В городе Канске Красноярского края повестку из военкомата прислали 12-летнему мальчику. Фото документа опубликовано в группе "ЧП Канск" соцсети "ВКонтакте", сообщает Сибирь.Реалии.

В тексте документа говорится, что адресат подлежит "первоначальной постановке на воинский учет" в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".

"Ситуация такая, ребёнку 12 лет, пришла повестка с Канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учёт ставят с лет 16-17… вопрос… зачем ребенка просят явится в военкомат и встать на ВУ? Или что-то поменялось?", – задается вопросом автор публикации.

В комментариях пользователь Иринэсса Сибирская написала, что повестка также приходила пятилетнему сыны её знакомой.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учёт граждане России мужского пола должны вставать с 1 января по 31 марта в год, когда им исполняется 17 лет.

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