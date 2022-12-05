Власти Приморья попросили вузы отчислять студентов для призыва в армию

Министерство профессионального образования и занятости населения разослало письмо, в котором просит учебные заведения отчислять студентов с академическими задолженностями, чтобы их могли призвать в армию. Фотографию письма публикует телеграм-канал News.vl.

В письме с пометкой "Срочное" говорится, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу призвать на военную службу 1435 граждан. В этой связи ректорам вузов и руководителям колледжей предлагается "в кратчайшие сроки" отчислить или отправить в академический отпуск неуспевающих студентов и проинформировать об этом военкоматы.

Авторы письма также указывают, что призывная кампания в этом году не достигает поставленных целей в связи с большим количеством граждан, ушедших в армию по контракту или обладающих ограничениями по состоянию здоровья.