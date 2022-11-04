В Карелии выставили на продажу розовый бункер за 15 млн рублей

В Петрозаводске продают бомбоубежище с розовыми стенами, винтажными люстрами и дорогой мебелью. На объявление о продаже обратило внимание издание "7x7".

Бункер, площадью 87 квадратных метров, находится в черте города недалеко от реки. По описанию продавца, в нём сделан дизайнерский ремонт, есть вентиляция и бойлер. Помимо нескольких кабинетов и складских помещений, в бомбоубежище есть "гардеробная с большим зеркалом и стильным бархатным диваном".

У бункера два автономных выхода и железные двери, также в нём установлена система пожарной сигнализации и камеры видеонаблюдения.

Продавец просит за полноценное розовое бомбоубежище 15 миллионов рублей. Объявление о продаже просмотрели уже более трёх тысяч раз.