В Карелии выставили на продажу розовый бункер за 15 млн рублей

В Петрозаводске продают бомбоубежище с розовыми стенами, винтажными люстрами и дорогой мебелью. На объявление о продаже обратило внимание издание "7x7".
Бункер, площадью 87 квадратных метров, находится в черте города недалеко от реки. По описанию продавца, в нём сделан дизайнерский ремонт, есть вентиляция и бойлер. Помимо нескольких кабинетов и складских помещений, в бомбоубежище есть "гардеробная с большим зеркалом и стильным бархатным диваном".
У бункера два автономных выхода и железные двери, также в нём установлена система пожарной сигнализации и камеры видеонаблюдения.
Продавец просит за полноценное розовое бомбоубежище 15 миллионов рублей. Объявление о продаже просмотрели уже более трёх тысяч раз.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. По плану сначала должны были призвать 300 тысяч резервистов. Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о её завершении нет.
- С начала российского вторжения в Украину руководители приграничных регионов неоднократно заявляли об обстрелах российской территории. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
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