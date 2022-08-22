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В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в центре) в штабе Черноморского флота России после инцидента со взрывом. Севастополь, 31 июля 2022 года

Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев проверил состояние укрытий и поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам, поскольку в городе действует "желтый уровень" террористической угрозы. Об этом Развозжаев сообщил в своём телеграм-канале.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи [от убежищ]", — написал глава Севастополя.

Развожаев опубликовал несколько видеозаписей, снятых якобы в укрытиях. В подвальных помещениях располагаются двухэтажные кровати, ящики с песком и противогазами. Собеседники губернатора на видео сказали, что убежища можно быстро подключить к водоснабжению.

Кроме того, глава Севастополя поручил организовать патрулирование улиц с помощью добровольцев (заявки от желающих якобы уже поступили) и создать чат-бот, куда жители могут сообщать о подозрительных людях и машинах. Об этом сообщает "Интерфакс".

  • За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота. В нескольких городах полуострова срабатывала система ПВО.
  • Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

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